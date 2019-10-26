王樂妍為愛滋防治民間團體「台灣紅絲帶基金會」擔任代言人，今與猛男界F4稱號的高顏值帥哥一同參與「同性婚姻元年」的遊行活動，希望對內推廣愛滋防治的最新方式外，也要對外呼籲去除愛滋污名與歧視。

她今年受邀參與「同性婚姻元年」的遊行活動非常開心，第一次參加這麼大型又熱鬧的同志遊行活動真的很新鮮也很好玩，「看到很多朋友都精心打扮各種造型，好像參加一場大型的嘉年華會，真的大開眼界，台灣能成為亞洲第一個婚姻平權的國家，同志朋友也能得到應有尊重與權利，真的很值得驕傲」。

王樂妍今參與遊行活動。台灣紅絲帶基金會提供

她說，主辦單位特別安排帥哥猛男陪她一起遊行，「想必很多人一定非常羨慕我吧」。為了不讓這些可口的鮮肉比下去，她今天也特別打扮成甜美公主風造型，配上彩虹沖天炮髮型，決定跟他們一決雌雄，「果然今天來找我拍照的真的比較多，追究原因，是因為很多人有看我演出的《女力報到》，而不是因為我的造型可愛才跟我拍照，害我白開心了一下」。

王樂妍今參與遊行活動。台灣紅絲帶基金會提供

今天遊行過程中猛男們舉著「PrEP」巨大彩虹氣球，主要的目地要將最新愛滋防治策略推廣出去，宣導當保險套不再是唯一的預防方式，透過多元的預防選擇，可以讓性的距離更加親密。PrEP愛滋預防性投藥，每天一顆；或性行為前2至24小時兩顆，性行為後24小時一顆，48小時一顆；正確的吃法皆可達到95％以上的預防效果。

王樂妍今參與遊行活動。台灣紅絲帶基金會提供

王樂妍已擔任過2屆台灣紅絲帶基金會防疫大使，去年更因演出舞台劇《偽婚男女》女同志角色，深受同志朋友喜愛，成為同志界的新女神。去年舞台劇《偽婚男女》的票房成績表現亮眼，成為兩廳院年度售票第一名，許多向偶的觀眾向「故事工廠」詢問加演的可能，今天在活動現場，王樂妍分享明年4月3日到4月5日將在台北城市舞台加演4場。

王樂妍今參與遊行活動。台灣紅絲帶基金會提供

王樂妍表示，知道舞台劇加演消息一則以喜一則以憂，開心的是這部以同志為題材的舞台劇受到肯定，也讓更多人了解與接受同志，擔憂的是已經隔了一段時間沒演出舞台劇，害怕又要重新排練的痛苦過程，真的是很糾結。

(中時 )