蔡英文總統（前）呼籲，2020大選是一個關鍵時刻，要展現給國際社會知道，台灣守護自由民主的決心。（張妍溱攝）

尋求連任的蔡英文總統26日到台中市出席「農業產銷界後援會成立大會」，來自全國各地農民代表齊聚，大家揮動「2020台灣會贏」小綠旗，高呼「凍蒜！」蔡英文致詞指出，打造農民退休制度，跟其他產業一樣，農民退休後只要符合資格可領老農津貼和農民年金，生活有保障。

台上後援會獻上農民種植的青蒜和水果籃子等「選舉吉祥物」，祝福蔡英文總統「連任、凍蒜！」共有39個農民團體代表出席，逾千名支持者參加、熱情相挺，人潮擠爆會場。

蔡英文總統，政府在農業方面政策一直在做，包括農民職災保險、農業保險等共16項保險、持續擴大，讓農民不再「看天吃飯」將風險降低，接下來還有農民年金，政府從政度改革照顧農民，另外擴大農機具補助，補助項目35項約5萬多名農友申請，減少人力支出、耕種更有效率，增強台灣農業方面實力。

蔡英文總統呼籲，選舉僅剩70多天，對於選舉出現假新聞、假消息、刻意操作出來的訊息、抹黑，支持者幫忙通報、澄清，2020大選是一個關鍵時刻，要展現給國際社會知道，台灣守護自由民主的決心。

(中時 )