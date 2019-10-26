日前一位網友在爆廢公社分享，半夜曬衣服的時候，險被站在牆角陰暗處的小弟弟嚇尿了。他把照片拍下傳給元兇後，凶手也被嚇一跳。貼文一出，讓不少網友表示，真的會嚇死耶！

爆廢公社上有位網友分享自己半夜曬衣服，被室友隨手放在陽台角落的衣服嚇了一大跳。（圖／翻攝自爆廢公社）

爆廢公社上有位網友分享自己半夜曬衣服，被室友隨手放在陽台角落的衣服嚇了一大跳。原來那件衣服上印有一個妹妹頭的小男孩，因此在燈光昏暗的狀況下，原PO一轉頭看到，真的毛骨悚然，雞皮疙瘩都起來了！一怒之下，他將這幕翻拍傳給凶手，沒想到凶手一點開照片也被嚇到。最後室友回家以後，隨便找了條內褲蓋住「小弟弟」的臉，避免再被嚇一次。

貼文一出，讓不少網友直呼「晚上曬衣服看到這，會閃尿」、「沒事買這種衣服，遲早嚇死自己」、「下次別買這種衣服，還晾那麼低」、「還好農曆七月過了」、「嚇死哦！放大看更可怕」、「真的會被嚇到，看好久才知道是上衣」、「內褲濕了、拳頭硬了」、「像日本鬼片中的小孩」。

(中時電子報)