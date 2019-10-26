模特兒出身的香港女星唐紫睿（Hazel）擁33D傲人上圍和一雙長腿，好身材羨煞眾人，樂於分享大小事的唐紫睿，近日則在網上曬比基尼照，放送美胸讓網友眼睛大吃冰淇淋，但卻有不少網友卻把焦點放在唐紫睿的腳指頭上！
唐紫睿昨（26日）在網上放送福利，大方頂素顏的她，辣穿淡藍條紋比基尼，唐紫睿傲人上圍呼之欲出，她一雙長腿全都露，但也吸引不少網友把焦點放在她的腳指頭上，直呼是「最美腳趾」、「腳丫好性感」，也意外成為照片亮點。
(中時電子報)
#唐紫睿
模特兒出身的香港女星唐紫睿（Hazel）擁33D傲人上圍和一雙長腿，好身材羨煞眾人，樂於分享大小事的唐紫睿，近日則在網上曬比基尼照，放送美胸讓網友眼睛大吃冰淇淋，但卻有不少網友卻把焦點放在唐紫睿的腳指頭上！
唐紫睿昨（26日）在網上放送福利，大方頂素顏的她，辣穿淡藍條紋比基尼，唐紫睿傲人上圍呼之欲出，她一雙長腿全都露，但也吸引不少網友把焦點放在她的腳指頭上，直呼是「最美腳趾」、「腳丫好性感」，也意外成為照片亮點。
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