台東王姓男子去年騎乘機車，不慎撞上同向騎機車之張女，被控肇事逃逸，今年5月底一審判處有期徒刑7個月，當天適逢大法官第777號解釋令公布，肇事逃逸部分條文違憲，檢察官主動幫王男上訴，二審大逆轉，改判無罪。

王男去年5月間，在台東市騎乘重型機車，不慎撞擊同方向騎機車之張姓女子導致張女手臂受傷，王男逕自騎機車逃逸，檢察官提起公訴，台東地方法院今年5月31日判處王男有期徒刑7個月。

由於宣判當天，剛好司法院釋字第777號

解釋令公布，刑法第185條之4肇事逃逸條文，部分內容有違法律明確性和比例原則，解釋令公告後，台東地檢署立即主動幫王嫌提起上

訴，高等法院花蓮分院日前2審大逆轉，改判王男無罪。

台東地檢署主任檢察官黃榮德表示，根據大法官解釋，刑法第185條之4中有關「肇事」部

分，可能語意所及的範圍，包括「駕駛人的故意或過失」或「非駕駛人的故意或過失」，包括因不可抗力、被害人或第3人之故意或過失，若駕駛人並無故意或過失時，即已無肇事逃逸罪之適用。

黃榮德指出，根據檢察官調查和王男的供述，車禍發生原因是張女違規未打方向燈才發生事故，且事發時王男有停下來，是張女表示不要緊，才先行離開現場。因此根據大法官解釋，王男不適用肇事逃逸罪判處。

(中時 )