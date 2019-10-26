味丹集團董事長楊頭雄（右）頒發特別獎給94歲參賽者王民志。 。（陳淑娥攝）

第二屆吸引全台2000多名好手報名，優秀選手上台獲頒獎盃。（陳淑娥攝）

第二屆吸引全台2000多名好手報名，優秀選手上台獲頒獎盃。（陳淑娥攝）

第二屆吸引全台2000多名好手報名，參賽者聚精會神揮毫。（陳淑娥攝）

第二屆吸引全台2000多名好手報名，參賽者聚精會神揮毫。（陳淑娥攝）

第二屆吸引全台2000多名好手報名。（陳淑娥攝）

味丹集團董事長楊頭雄表示，書法魅力是最佳的修身養性之道。（陳淑娥攝）

味丹杯全國書法暨篆刻比賽廣獲好評，第二屆吸引全台2000多名好手報名，26日在弘光科大舉行決賽，分為10個組別；其中，高齡94歲參賽者王民志，一寫就是30多年，至今仍活躍於各大書法比賽，榮獲集團董事長楊頭雄頒發特別獎。

楊頭雄表示，第二屆書法賽事分為長青組、社會組、高中、大學組等10個組別，共吸引全台2087名各地好手報名參加，花蓮及澎湖參賽者不辭辛勞前來參賽，還有充滿熱情的高齡參賽者，足見書法魅力所在，是最佳的修身養性之道。

94歲參賽者王民志說，他60多歲退休後開始自學書法，臨摹于右任、顏真卿字帖，他擅長草書、行書及隸書，一寫就是30多年，有機會就到處參加各大書法比賽，一年參與多達5、6場，也得過好幾次獎項，這次榮獲特別獎，他非常的高興。

味丹文教基金會表示，第二屆味丹杯全國書法暨篆刻比賽，評審委員特別延請北中南各地名家，並由集團董事長楊頭雄、書法名家周良敦等人共同頒發獎項，期待透過比賽推動書法美學，讓更多人能參與親近陶冶身心的書法藝術。

味丹指出，今年是公司創立65周年，10月也是廠慶，公司致力於企業經營，並將經營成果回饋社會，深獲社會各界稱許。為專注回饋社會公益，特別成立「味丹文教基金會」，專注企業社會責任(CSR)推動與發展，致力於文化教育，長久以來推廣藝文相關文化美學，並三度獲得行政院文馨獎的肯定。

(中時 )