知名同運人士祁家威（中）。（潘千詩攝）

同志遊行不只吸引同志來參加，也有異性戀情侶、外國旅客前來朝聖。凱達格蘭大道聚集約20萬人，大型舞台上，有9m88等歌手接力演出。另外，知名同運人士祁家威開場前特別現身台北市政府前廣場。儘管台灣同婚專法已過，但他說目前持續保持單身，為了打國際第三次釋憲，要把最後一哩路跨國解除。

知名同運人士祁家威不論是頭飾、上衣、襪子都是彩虹色，手上還拿著一支巨型彩虹旗幟供媒體拍攝。祁家威說，希望亞洲國家能一個一個跟台灣一樣，不然我們不能跟亞洲同婚，只能跟歐美。

現場一名來自美國休士頓的亞洲男子Tony與5、6名背後掛著彩虹翅膀的中南美洲男子現身遊行隊伍。Tony受訪表示，這次為了參加遊行，星期四特地飛來台灣，只待5天，下周一晚上就要飛去上班；這些中南美洲朋友是他美國家附近的鄰居，聽說台灣要辦同志遊行，也跟他一起飛來，他們都是第一次來台灣。

幾近全裸的冠冠表示，丁字褲打扮是想讓大家知道，圈內未必要是所謂健美的人才能露身體，就算是非主流的人也要對自己的身體有信心。

遊行隊伍自下午1點半從台北市政府出發，低一批隊伍在下午4點初頭順利抵達凱達格蘭大道。據主辦單位表示，今年是有史以來最長的單一路線，共5.5公里，截至下午4點30分，凱道現場已破20萬人。

(中時 )