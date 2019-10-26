由中研院、國際知名藥廠阿斯特捷利康（Astra Zeneca）主辦的「國際生醫加速器合作計畫」，決選結果今(26)日出爐，共有8組生醫創新團隊脫穎而出，並將在3個月內獲得專業培訓課程、一對一商品指導與國際專家輔導，

2019國際生醫加速器合作計畫，集結中研院、國際知名藥廠阿斯特捷利康（Astra Zeneca）、台北醫學大學與成功大學，針對癌症、心血管／腎臟／內分泌代謝、呼吸系統疾病及數位醫療領域共四大領域，邀請新創團隊報名挑戰，共吸引31組台灣與全球新創團隊報名，經審查面試選出16組優秀團隊，以數位醫療及腫瘤相關領域居多。

而在入圍的決選團隊中，有致力於利用物聯網科技解決病理的追蹤和管理，也有以數位科技與大數據的應用，提升醫師診斷的準確性。更有參與團隊在腫瘤領域中鑽研，期望未來不僅提供個人化精準治療及新藥，針對預防檢測及術後追蹤也透過數位醫療大幅提升抗癌效果。

中研院表示，本計畫特別聘請國際大藥廠阿斯特捷利康（AstraZeneca）全球資深副總裁、亞洲區醫藥學術部處長、臺北醫學大學事業長、醫學資訊研究所所長、雙和醫院主任、財團法人生物技術開發中心執行長、安盛生科共同創辦人等重量級專家與業師等11位擔任評審，從實際可行性、提案完整性及創新性三大評分準則給予評分。

最後脫穎而出的8組得獎團隊分別是：AESOP Technology、Guzip Biomarkers Corp、Cancerfree Biotech Ltd、ATP BioPharm、cytena Bioprocess Solutions Co., Ltd.、TMU KHC team、NHRI-New Co (ABT)、Academia Sinica - Amnion Biosciences最終獲得2019國際生醫加速器合作計畫的入圍門票。

活動邀請副總統陳建仁擔任頒獎嘉賓。陳建仁表示，國家生技研究園區在2018年10月創園以來，肩負推動台灣生醫產業發展重責，為幫助台灣醫療新創人才被國際看見的重要推手，期許台灣軟實力能躍上生醫舞台。

中研院院長暨國家生技研究園區聯合會召集人廖俊智表示，期盼透過本次國際生醫加速器合作計畫，培育出具潛能的生醫新創團隊，讓台灣新創人才在早期研發階段，獲得更多資源協助，接軌國際生技新藥產業研發鏈。

(旺報 )