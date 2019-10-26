蔡英文總統26日下午出席「2020蔡英文總統連任全國獅友中南部後援會」時表示，3年來基礎打好了，將來幾年台灣的投資、台灣的成長的動能都會持續成長。（盧金足攝）

蔡英文總統26日下午在台中市蔡英文競選總部出席「2020蔡英文總統連任全國獅友中南部後援會」成立大會時表示，民進黨做了很多改革，剛開始很辛苦，有很多人不諒解，受很多攻擊，但是3年多來讓台灣會越來越好，讓台灣可以脫胎換骨，她肯定行政院長蘇貞昌「衝衝衝！有夠凶」，但也只有這樣才能夠快速有效的解決問題。

蔡總統表示，「台灣在我們上任後打下基礎以後，將來10年，這個投資動能都會持續存在！」持續的支持台灣的經濟發展，雖然辛苦，但是基礎打好了，將來幾年台灣的投資、台灣的成長的動能都會持續的成長。

她強調，一個成功的執政團隊，要看領導人是否能挑戰不可能，這幾年來民進黨執政挑戰很多不可能，讓他變成可能，雖然剛開始很辛苦，也有很多人不諒解，很多人攻擊我們，但是我們真的在3年多以來，持續的挑戰極限，挑戰不可能，讓不可能變成可能，她拜託大家再給蔡英文的團隊4年。

蔡總統強調，「我們這個團體是有經驗、有效率、有決心、有魄力的團隊」，帶頭行政團隊與帶頭的人要有執行力，她舉蘇揆「衝衝衝！」以台語表示，實在「有夠凶」，但也只有這樣才能夠快速的解決問題，有效解決問題。

她說，經過3年打基礎，加上我們現在這個「有夠凶」的行政院長，讓整個團隊現在是最有效率的時候，也最能做事、最會解決問題的時候，所以這樣的團隊，值得大家繼續支持再給4年。

蔡總統表示，因為改革、轉型讓民進黨立委都背負很多選區的選票壓力，可是他們都還是選擇來跟著我們的行政團隊，規畫的各式各樣的施政藍圖，選民就很勇敢的投下那一票，讓我們在改革可以成功，讓我們的建設可以開始，轉型各式各樣的工程也可以開始。

(中時 )