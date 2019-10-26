新黨總統被連署人楊世光，日前在網路節目中討論國家機器是否監控的太厲害，並拿一隻玩具雞戲謔自己也遭國家「雞」器監控，不料，竟被民眾向嘉義縣調站檢舉他散布假消息。北市信義警分局依違反《社會秩序維護法》通知楊26日到案說明，楊世光下午在律師陪同下前往製作筆錄後表示，他只是在節目中討論跟提出質疑，社維法的刑責、罰金不重，但給予言論的警告意味濃厚，希望他能夠閉嘴，也對一般民眾造成極大的心理壓力，痛批政府濫權、濫法，所以一定要把蔡英文政府下架。

楊世光表示，人民對於很多事情的關心及發言，不應該被法律或國家單位監控或要求，在沒有違法的事實之下，國家監控的權力邊界有多大？他其實非常質疑。

楊世光說，他在上海工作時，常批評許多社會、政治、經濟事物，也都沒有受到法律追訴或調查，沒想到在台灣，節目只是討論竟然會被調查，認為這是件很可悲、非常離譜的事情，痛批台灣的言論自由比上海都不如。

(中時 )