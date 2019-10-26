受邀擔任虛擬幣活動嘉賓的女神們擺出可愛姿勢，吸引大批粉絲搶拍。(主辦單位提供／林欣儀台中傳真)

日本女神界新女王首度來台，與粉絲互動，HIGH翻會場。(主辦單位提供／林欣儀台中傳真)

日本女神界女王首度來台與粉絲互動，吸引大批粉絲搶拍。(林欣儀攝)

有「暗黑林志玲」之稱的日本女優波多野結依受邀抵台，26日帶著女神界「新人女王」坂道美琉、號稱「迷倒一億人的天使美少女」野野浦暖，3人首度擔任虛擬幣活動開場嘉賓，在台中方舟音樂藝文展演空間與粉絲見面，現場聚集至少300名粉絲、搶拍女神風采，氣氛熱絡。

外型甜美、身材火辣的波多野結依深受台灣男性網友喜愛，工作滿檔的她說，最喜愛台灣善良溫暖的人情味與吃不膩的美食，未來希望有更多機會代言台灣商品。經紀公司透露，最快明年春季將舉辦大型見面活動，讓喜愛女神的粉絲能近距離接觸。

波多野結依這次到台灣，主要是擔任虛擬幣曝光活動的開幕嘉賓，業者黃鼎鈞表示，許多虛擬幣仍無法落地產業，希望透過與實體產業串聯的方式，讓虛擬幣與產業真正對接，首次選擇的就是成人娛樂產業。

與波多野結依同樣擔任開幕嘉賓的還有現年19歲的坂道美琉，身高僅157公分的她擁有82、54、84的完美三圍；此外，20歲的野野浦暖長相可愛、清純，擁有D罩杯好身材，因她可愛、純美無邪的笑容特別惹人憐愛，被稱為「足以迷倒一億人的美少女」。兩人笑說，這次是第一次到台灣，印象最深刻的就是珍珠奶茶、小籠包，台灣的食物很好吃，未來希望能常到台灣。

這場嘉賓見面會吸引超過300名粉絲到場、一睹女神風采，粉絲們不只搶拍女神，還在現場與女神大玩闖關遊戲，氣氛熱絡，主辦單位指出，現場並舉辦競標活動，得標者能帶回女神當天穿著的衣物。

(中時 )