中選會委員5位被提名人經委員會審查完竣，下周二立法院院會將行使同意權投票，預料能夠順利過關；「新式戰機採購特別條例草案」日前經立法院長蘇嘉全召開黨團協商，各黨團已取得共識，此特別條例最快下周二院會三讀通過。

中選會委員目前出缺1人，另有4人任期將屆滿，行政院8月提名東吳大學政治學系特聘教授兼人文社會學院院長黃秀端、內政部常務次長邱昌嶽、高雄大學財經法律學系教授陳月端、政治大學政治學系副教授林超琦及成功大學政治學系副教授蒙志成等5人為中選會委員，函送立法院審查。

日前立院內政、司法委員會聯席審查，藍委質疑黃秀端、邱昌嶽綠營色彩濃厚，並批評「史上最綠的中選會」，下周院會將行使同意權投票，綠營擁有多數優勢，預料提名人可望照案通過。

空軍向美方採購66架F–16V戰機案，24日已收到發價書草案，新式戰機採購特別條例草案因黨團協商已取得共識，預計29日院會有望完成三讀，後續將由空軍與美方簽署發價書執行，希望最快2023年起接裝新戰機。

(中時 )