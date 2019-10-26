台北市長柯文哲今諷刺民進黨副秘書長林飛帆「投靠」；林飛帆今受訪反嗆，「我投靠什麼？我加入的是一個願意支持婚姻平權，聲援西藏、香港，受中國打壓不屈不撓的民進黨」；「這是我選擇的價值，不是他那樣模糊的價值」。

此外，柯文哲近日脫口「西藏喇嘛會用自焚的方式自殺，死100多人給中共帶來很大的困擾」，林飛帆受訪時表示「我不認為他是失言；比較認為這是他心裡的想法。」

台北市長柯文哲日前有關「西藏人自焚」言論，遭林飛帆在臉書列出柯近日失言紀錄，用柯文哲的名言大酸柯文哲，「回歸理性不難，不要拿他人苦難開玩笑而已。」今天柯文哲2幫子弟兵蔡宜芳站台時表示，「林飛帆曾經也是年輕人的標竿，現在嘞？你只不過是一個投靠…」。

林飛帆下午現身同志大遊行受訪表示，「針對柯市長，我不是嗆他，我是說明我堅持的價值是什麼，我不認為柯市長是失言，柯也認為他沒說錯話，也不願意道歉，或許這就是柯市長心裡的想法」。

林說，但希望再次誠心提醒柯，不要對中國極權統治者那麼寬容，對於遭中國極權統治者的迫害的受害者，這麼苛刻，或是這麼戲謔，我有點遺憾，至今他對於這些言論沒有覺得不恰當，或是覺得沒有必要道歉。

被問到，柯市長說你是年輕人標竿，現在破功了？林說，他從來都不會想把自己當成年輕人標竿，也不認為自己是所謂年輕人標竿，希望柯市長不要對中國極權那麼寬容，對被迫害者那麼嚴苛。

(中時 )