今天谷歌地圖（Google Map）上出現「彩虹路線」，響應在台灣舉辦的第17屆「同志大遊行」，遊行起點為台北市政府，終點為凱達格蘭大道，路線以彩虹標註並寫上Taiwan Pride，只要按一下「彩虹路線」，即可查看遊行資訊。

Google公關經理Daisy表示，Google地圖特別以彩虹顏色標示遊行路線圖，按一下彩虹路線，就可看到遊行詳細資訊，包含活動描述、時間及預估人潮流量，地圖也會根據遊行當天封閉的路段資料，為用戶規畫繞道路線，而限時彩虹路線到26日為止，也希望未來能繼續響應。

Google 每年以企業名義相挺世界各地同志遊行，並多次率先響應數百場全球不同組織為 LGBT 平權發聲的活動，今年4月也以彩虹路線圖聲援2019東京同志遊行路線，由澀谷的代代木公園出發，路線將經過澀谷、原宿等熱門地點，沿路更能看到許多力挺同志的企業。

北市觀傳局長劉奕霆強調，北市除了有彩虹地景加持外，也出刊台北畫刊來推廣同志友善商店與景點，至從同志婚姻合法後，Google Map今年更是第一次在台灣做彩虹路線圖聲援，觀傳局也設置彩虹路燈旗，並沿路發放彩虹旗響應遊行。

台灣今年成為亞洲第一同性婚姻合法化，同志遊行主題設定為《同志好厝邊》，遊行隊伍由六色大隊（紅、橙、黃、綠、藍、紫）組成單一路線，遊行隊伍從台北市政府廣場出發，路線總長約5.4公里，從逸仙路轉忠孝東路後一路行經東區、華山，最後會抵達凱達格蘭大道。

(中時 )