英國埃塞克斯郡冷凍貨櫃車39人藏屍案，追查死者多為中國籍，亦有少數越南籍。據越南人權組織指出，死者26歲越南女子Tra My曾向家人發出連串訣別訊息，內容提到：「對不起，媽媽。我的出國之路並不成功。媽媽，我太愛你了！我快死了，因為我不能呼吸……我來自越南河靜省……」。

據《東網》報導，中國領事官員已於周四（24日）抵達埃塞克斯郡了解案情。中方在聲明中表示：「英國警方稱他們正在確認死者的身份，未能肯定他們是否中國人。」中國駐英國大使館總領事童學軍已與英國警方見面，他稱：「我們會促請英國警方查明真相，我們亦會持續向媒體公布最新案情。」

中國外交部發言人指，得悉此案後心情非常沉重，形容「這是一起令人悲傷的悲劇。」中方高度重視此案，各部門已合作展開工作。中方要求英國盡快核實死者身份、查明真相並依法嚴懲涉案罪犯。中方又指，不管遇害者是哪國公民，都是一起極大的悲劇，引起國際社會對非法移民問題的重視，國際社會要加緊合作，加強交換情報，從源頭介入、減少類似事件。

比利時聯邦副總檢察長證實，涉案貨櫃是從比利時澤布呂赫港出發。曹忠明要求比利時密切配合，盡快尋出真相。比方回應指，政府及司法機構高度重視此案，檢察官將全力展開調查，並與中國駐比利時大使館保持聯繫，通報最新進展。

(中時電子報)