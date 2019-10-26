周美玲最新電視電影《帥T空姐》今（26日）應線上影音平台之邀，由導演周美玲與杰德影音執行長林志杰率女主角小蠻（王承嫣）、岱毅現身第17屆臺灣同志大遊行，小蠻與岱毅獻出「人生第一次」參與同志遊行，心情格外興奮，除了宣傳新戲更表達對性別平權的支持，女主角黃姵嘉因活動前一日罹患重感冒不得不取消出席。

岱毅（左）在劇中穿上整套空姐制服，直呼裙子太短好害羞。（圖／金禾創意、杰德影音提供）

同志遊行開始前，小蠻（王承嫣）、岱毅異口同聲表示，實際來到現場感覺「超嗨」，對於場邊熱情粉絲邀拍照來者不拒，兩人登上專屬花車出發遊行後，沿途隨著音樂搖擺，與徒步遊行的民眾揮手互動，而民眾也給予熱情回應，紛紛上前與「帥T空姐花車」合影以表支持，也期待後續集數的播出內容。

台灣同志大遊行，電視電影《帥T空姐》演員群參與響應。（圖／金禾創意、杰德影音提供）

周美玲導演從2017年開始推動「六城彩虹計劃」，繼成都篇《偽婚男女》、北京篇《替身》之後，再推出第三部新加坡篇《帥T空姐》。周美玲表示，六個城市的主題都有特別的意義，「職場」是新加坡篇的主軸，希望藉由「空服員」這個職業，以幽默喜劇的呈現方式探討職場上的性別議題，「有多少人夢想要當空姐，嚮往自由自在的飛行，但在身體裝扮上卻處處充滿不自由，這種衝突會帶來很多笑料與反省」，長年致力為同志及弱勢族群發聲的周美玲，也將持續透過影像作品為亞洲與女性觀點發聲。

岱毅在劇中詮釋個性外放的男同性戀，尤其在口音的琢磨，做了非常多功課。他與小蠻（王承嫣）雖是首次合作，對戲默契卻意外的好，「有些橋段都是我們現場即興玩出來的，一來一往，看對方可以接到什麼時候」，有一場戲，岱毅要換上小蠻的空姐制服搞笑，「原本導演只安排我穿裙子，但因為裙子超短，心想既然都穿女裝了，乾脆豁出去，玩笑問了一句『有沒有高跟鞋？』，沒想到小蠻跟我的腳一樣大，我就穿了整套空姐制服」。小蠻（王承嫣）也大讚岱毅的表現，「我覺得美玲導演真是選對人了」，他為整部戲增添了很有趣的色彩、很開心的狀態，尤其是他的魔性笑聲，收工回到家後還會迴盪在腦海裡。

導演周美玲（左四）、小蠻王承嫣（左三）、岱毅（右三）力挺同志大遊行，特邀空姐群為新戲宣傳。（圖／金禾創意、杰德影音提供）

演出「空少」的岱毅也同樣有女乘客在飛機上對他性騷擾的橋段，他表示，拍攝前已知道會被摸胸跟摸屁股，還特別提前到健身房臨時抱佛腳，因為短時間密集運動，拍攝當天他的胸部跟屁股非常非常的痠，還要一直重複做「起立蹲下」的動作，岱毅苦笑說，「雖然臉上笑笑的，但是其實內心非常痛苦」，尤其當導演請兩位大媽演員不用客氣摸我的時候，她們的眼睛突然對我一亮，笑著說：「那當然沒有問題！」害我一直憋笑。

劇中小蠻從「空姐」變「空少」，只要飛機上有乘客騷擾小蠻，岱毅就會挺身護航好友，亮出警告卡提醒乘客別亂來，遇到閒言閒語也是第一個跳出來幫小蠻說話，問及現實生活若遇到同樣情況會怎麼做，岱毅帥氣地說：「我就是屬於你對我差，我可以忍，若對我的朋友或家人做出傷害，會一秒爆炸的類型。」。

(中時 )