總統參選人韓國瑜暨區域立委參選人張志明台東地區客家後援會，今天舉行成立大會。（翻攝照片／莊哲權台東傳真）

台東地區近百位客家鄉親今日上午於國民黨台東縣黨部會議室，舉行總統參選人韓國瑜暨區域立委參選人張志明台東地區客家後援會成立大會，展現台東地區客家鄉親要將韓國瑜送進總統府、張志明送進立法院的一致決心，會場凍蒜聲不斷，場面熱烈。

成立大會由由國民黨台東縣客家事務委員會主任蔡瑞秋主持，台東縣長饒慶鈴、議長暨國民黨台東縣黨部主委吳秀華、台東市長張國洲、國民黨黃國東黨部主委李世峰、前副縣長黃發樓，及區域立委參選人張志明、廖國棟立委服務處主任王秋蘭等也都出席。

饒慶鈴代表韓國瑜競選總部將聘書分別頒發給後援會會長及副會長，饒慶鈴表示，在這次選舉國民黨沒有人力、沒有經費的情形下，希望大家發揮螞蟻雄兵的精神堅定信念、團結一致，一起來為韓國瑜、張志明拉票。

吳秀華則憂心的表示，明年選舉攸關中華民國的生死存亡，蔡英文執政3年多來荒腔走板，老百姓生活苦不堪言。要人民生活安居樂業、要帶領台灣走在正確道路上的，只有靠我們的庶民總統韓國瑜，也希望大家支持國民黨提名的立委候選人，讓我們國民黨團結一心，重返執政。

大會在全體大合唱「客家本色」展現團結氣勢，並且高呼口號誓言，明年1月11日一定要把韓國瑜送進總統府。

客家後援會由台東縣桃竹苗同鄉會理事長張維來擔任會長，副會長則由桃竹苗同鄉會榮譽理事長劉昌榮、六堆同鄉會理事長邱群峰、客屬會理事長蘇明珠、客家婦女協會理事長李招華等4人擔任。

(中時 )