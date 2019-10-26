現場超過3000名員工、眷屬及鄉親參與。（台塑企業提供／張毓翎嘉義傳真）

台化公司副董事長洪福源（戴白帽者）到攤位採買。（台塑企業提供／張毓翎嘉義傳真）

台塑企業26日在台塑新港廠區舉辦「緬懷創辦人紀念活動，鄉親暨員工親子健行活動」，由台化公司副董事長洪福源鳴槍揭開序幕，超過3000名員工、眷屬及鄉親一同參與。洪福源致詞時表示，台塑改善環境不遺餘力，汽電共生廠的4套燃煤機組比天然氣機組更加環保，更投資16億煙囪排放之白色水氣去除，以免民眾誤會環保異常。

「要活就要動！」洪福源強調，健康為人生最重要的課題，保護環境也相當重要，新港廠建廠逾30年，持續地進行環保改善，大門口設立的環保看板，是讓民眾共同監督設備運轉情形，因此，台塑企業在環保改善方面不遺餘力，促使廠區跟地方共存共榮。

今日上午8點進行親子健行，活動完10點接力辦理園遊會系列活動，包含二手市集、愛心義賣、愛心捐血、社區媽媽班表演、街頭藝人表演、員工歌唱比賽等，場面熱鬧非凡，除了邀請南區國稅局、嘉義縣財政稅務局、嘉義縣保護動物協會、自來水公司及新港郵局，也邀廠區周圍的中洋村、三間村居民一起設攤。

因應國內食安問題層出不窮，為縣民食品安全及健康，台塑集團捐資2億9000萬元興建建「永安食安大樓」，藉此從源頭把關，之前由食藥署管理，縣府去年底決定收回自營，中央也已於10月初同意廢除移撥，未來不僅規畫農特產品展售及餐飲服務等，衛生、環保局檢驗單位也會進駐，盼以此大樓為營運中心，作為永續「嘉義優鮮」品牌經營及推廣。

(中時 )