前行政院長賴清德今探視民進黨新北市立委余天癌症復發的女兒，並憂心余天選區受到台灣民眾黨參選而分裂，選情不樂觀；民進黨副秘書長林飛帆今受訪表示，「若有人決定脫黨，那我們也毫無疑問選擇應戰。」

此外，林飛帆今出席同志大遊行，被問到今天遊行場子和過去相比，沒有看到立委或參選人，是不是基層對同婚議題有些壓力？林表示，這是民進黨信仰價值，總統、行政院長及候選人都很清楚，這部分不已選票做考量。

林飛帆說，從看待同婚議題上，完全不以選舉為考量，同婚通過理由最根本就是涉及到民進黨的核心價值，每一個人是否公平被對待、尊重及憲法上權力；昨晚蘇貞昌院長也發表過一段談話，且也用台語再念一遍，目的就是清楚希望讓鄉親理解，婚姻平權法案沒有造成所謂過去聽到的一些爸爸媽媽不見了等有關家庭的言論，宗教、信仰自由，仍舊受到保障，不會因為這法案受影響。

他說，蔡總統也在臉書發文，讓每個人都有獲得幸福權利，這是民進黨信仰價值，總統、行政院長及候選人都很清楚，這部分不已選票做考量。

至於行政院長蘇貞昌說律師陳長文去幫殺人犯陳同佳辯論，是魔鬼中的魔鬼；林說，因為這涉及到香港在反送中的案例上，不斷嘗試用陳同佳案來干擾台灣，對於送不送台灣反反覆覆，都有一些斧鑿的痕跡在裡面，遺憾國民黨卻搭配這些言論，令人匪夷所思。

(中時 )