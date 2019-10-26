蔡英文總統26日下午出席「2020蔡英文總統連任全國獅友中南部後援會」成立大會時強調，有人說，選舉是一個社會分裂的時候，但是這次我們台灣人沒有分裂的本錢，這一次的選舉，我們要證明一件事情，民主的選舉我們也可以團結，把所有可以團結的力量都團結起來。

「不論是台灣派、中華民國派、中華民國台灣派，只要認同台灣，我們都在一起」，蔡總統說，選舉不只是選總統，也不只選立委，選舉還有很重要的功能，民主國家人民集體意志的表現，就是選舉就是投票。

我們每4年選一次總統，每4年選一次立委，這是全國的人都要出來投票，這就是台灣人要表達集體意志的時候，所以現在全世界的人都在看明年1月11日，台灣人做了什麼樣的選擇。

蔡總統呼籲，我們大家一定去投票，揪所有人去投票，我們的票要「疊的高高高，水水水！」給全世界的人大聲說，「我們台灣人的選擇！」

她昨晚在迪化街時說「我們要表達台灣人的選擇」，問大家「台灣人的選擇是什麼？」聽眾有人大聲講「蔡英文」，蔡總統表示，這樣說也沒錯，不過正確的答案是「台灣人選擇要保護自己的國家，要捍衛自己主權，要維持保護我們的民主自由」，要把我們的主權，民主、自由世世代代的傳下去，給世世代代的台灣人都有主權、有民主、有自由。

(中時 )