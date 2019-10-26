趙逸嵐（左起）、嚴正嵐、鄭靚歆。好孩子國際娛樂提供

趙逸嵐（右）、嚴正嵐。好孩子國際娛樂提供

鄭靚歆。好孩子國際娛樂提供

亞洲首部同志影集《吃貨》打破同志過去悲情形象，更結合美食料理元素，今年適逢同婚元年，劇組特別在同志大遊行這天率領劇中主角包括嚴正嵐、趙逸嵐和鄭靚歆等，一同參與這個彩虹平權嘉年華，用影像記錄下這歷史性的一天。

在女同志中廣受歡迎的嚴正嵐，這次在《吃貨》中挑樑飾演美食部落客大談女女戀，並周旋在眾多美女之間，她笑稱很期待可以享盡「佳餚」和「佳人」。對於參加同志大遊行的拍攝，嚴正嵐說：「很開心第一次參加就是在同婚元年，相信身邊許多親近的好友也會一同參與，期待這重要性的一刻！」

與嚴正嵐演對手戲的趙逸嵐（小八），在《吃貨》中將化身帥氣中性主廚，小八笑說：「我覺得我的角色真的有點太帥，謝謝導演和製作人這麼看得起我。」相較於嚴正嵐的初體驗，小八早在20歲時就參加過同志大遊行，對於今年要在同婚元年的遊行進行拍攝，小八開玩笑說，「說不定這次遊行會被放到未來的公民課本裡，我可是不會錯過成為史料的機會的」。至於飾演健身教練小鮮肉的鄭靚歆，對第一次參加遊行也感到興奮，為了演出還特地瘋狂健身。

《吃貨》由參與過《當家花旦》、《雙城故事》和《大三元》的陳怡妤執導，預計明年3月正式開鏡，2020年上映，除了這次參與大遊行的4位主角外，後續也將有更多演員陣容。《吃貨》先前在網路上公開徵選演員，引起熱烈討論，收到大量優秀演員資料，讓《吃貨》更是未演先轟動，更多關於《吃貨》相關消息，可上官方臉書專頁查詢。

(中時 )