蘇貞昌25日在立院答詢時強調，死刑既然判決定讞，就該執行！蘇貞昌還說，例如當著人家媽媽的面前把孩子頭割斷了還滾到水溝去，天地不容。警察協會秘書長葉毓蘭則說蘇貞昌是不是病了？因為兇嫌沒有被判死刑，目前是判無期徒刑，且尚未定讞。

民進黨立委陳賴素美25日在立法院質詢行政院長蘇貞昌時說，政府依照法院判決執行死刑，到底有沒有違反兩公約？

蘇貞昌表示，有些罪惡天地不容，譬如把自己的爸爸媽媽親人6個燒死了，這種人天地不容，譬如當著人家媽媽的面前把孩子頭割斷了還滾到水溝去，天地不容。蘇貞昌也強調，死刑既然判決定讞，就該執行！

蘇貞昌說，就算依兩公約也對於還有死刑的國家，死刑定讞後的執行也並不否定可以這樣，而其中對於罪大惡極，兩公約也並沒有說絕不能執行。

警察協會秘書長葉毓蘭在臉書為蘇院長的身體狀況擔憂，他是不是病了？因為第二案的兇嫌從來沒有被判處過死刑，在一、二審都被處無期徒刑，現在因為群情激憤，由高院更一審審理中，並非死刑定讞。

葉毓蘭表示，從衝衝衝轉變為殺殺殺，一夫當關，萬夫莫敵的蘇貞昌，包準嚇得共軍屁滾尿流，祇當閣揆實在委屈，應該要選總統。

(中時電子報)