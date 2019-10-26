民眾扮成「白蛇傳」的許仙和白娘子，肩披巨大蟒蛇相當搶眼。（許哲瑗攝）

民眾扮成鬼新娘和鬼新郎、木乃伊。（許哲瑗攝）

市長侯友宜到場共襄盛舉，發放糖果與民眾一同「來搗蛋」。（許哲瑗攝）

齊天大聖孫悟空和三太子活力十足。（許哲瑗攝）

嬰兒也加入裝扮行列，可愛模樣吸引民眾搶著合照。（許哲瑗攝）

侯友宜沿街發放糖果，對年輕人的無限創意驚艷連連。（許哲瑗攝）

侯友宜沿街發放糖果，把現場擠得水洩不通。（許哲瑗攝）

侯友宜沿街發放糖果，帶領大小朋友一同歡慶萬聖節。（許哲瑗攝）

孩子們沿街搗蛋向店家要糖果的可愛模樣，萌翻現場大朋友們。（許哲瑗攝）

白雪公主和美女與野獸的貝拉變身駭人喪屍，讓小朋友又愛又怕。（許哲瑗攝）

齊天大聖孫悟空與孩子互動。（許哲瑗攝）

恐怖又稀奇古怪的裝扮讓小朋友又愛又怕。（許哲瑗攝）

電影「牠」的角色潘尼懷斯，相當逼真。（許哲瑗攝）

「府中搞什麼鬼」嘉年華26日熱鬧登場，齊聚萬人變裝踩街。（許哲瑗攝）

邁入第9年的「府中搞什麼鬼」嘉年華26日熱鬧登場，齊聚萬人變裝踩街，有中國傳統殭屍、肩掛巨蛇的白娘子，也有時下最夯的電影角色「小丑」和「安娜貝爾」，各式別出心裁的裝扮讓人驚艷連連，市長侯友宜到場共襄盛舉，發放糖果與民眾一同「來搗蛋」，帶領大小朋友一同歡慶萬聖節。

侯友宜今變裝成魔法師，邀集眾人一同踩街遊行，把府中商圈擠得水洩不通，侯友宜說，府中搞什麼鬼每年都吸引眾多民眾熱情響應，去年更超過3.5萬人次參與，今年角色多元豐富，從漫威英雄、西洋吸血鬼、鬼新娘新郎到中國古裝妖怪，各式裝扮包羅萬象，展現新世代的無限創意。

侯友宜表示，今年最特別的，許多爺爺奶奶、寵物們全家一起出動，參加對象愈來愈多元，希望帶給大家開心的萬聖節，也賦予府中商圈熱情活力。

經發局補充，今年首度辦理萬聖小市集，一次匯集異國美食、商圈嚴選及地方特色攤位，並因應今年啟動的黃石市場改建計畫，商圈擴大串聯至黃石市場，帶動周邊商機，晚間也推出奇幻夜電影院，提供限量小點心供民眾享用，好吃、好玩也好拍，希望大家年年都來新北歡度萬聖節。

此外，除了盛大的萬聖嘉年華外，府中商圈今年店家優惠擴大串聯到枋橋古城區，期限延長至明年1月1日，歡迎大家一起來府中享好康到聖誕，感受新北商圈的魅力。

(中時 )