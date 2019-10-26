主祠「如意娘娘」的台東市富岡海神廟，今天舉辦「海神祭」，大陳義胞及社區媽媽們利用在地食材，結合大陳的私房料理手法，變化出當地獨有的大陳江浙美食，頗具地方特色；由於一旁也是「小黑」柯受良的故居，現場也追憶他飛越黃河的事蹟。

主祠「如意娘娘」的台東市富岡海神廟，今天舉辦「海神祭」。（莊哲權攝）

富岡海神廟旁昨天熱鬧滾滾，富岡里長曾阿粉帶領社區家政班媽媽將在地食材融入大陳江浙料理，香氣四溢的頭刀魚乾滷五花肉、加入丁香魚乾的「番薯粉溜」、魚漿手工製的獅子頭等，道道都是濃郁海潮香，令人食指大動。

主祠「如意娘娘」的台東市富岡海神廟，今天舉辦「海神祭」。（莊哲權攝）

曾阿粉說，海神祭已舉辦3年，明年希望以預約接單方式，推廣獨一無二的大陳江浙美食，並結合地質公園，讓觀光客體驗多元的富岡文化。

縣長饒慶鈴表示，縣府除輔導社區發展結合美食與海港文化的遊程，也會持續推動富岡港擴建、富岡東56線濱海綠廊景觀大道等重大建設，帶動觀光。

主祠「如意娘娘」的台東市富岡海神廟，今天舉辦「海神祭」。（莊哲權攝）

而小黑柯受良的故居就在海神廟旁，柯受良的弟弟柯受雄也特別介紹大哥闖蕩影藝圈，及飛越長城和黃河的事蹟，也讓人懷念起這位以挑戰極限著稱的「亞洲第一飛人」。

富岡海神廟主祠的「如意娘娘」，是1955年大陳撤退時，漁山列島的信徒將娘娘廟所供奉之主神輪流揹到台灣，這段期間，如意娘娘跟著義胞到處遷徒。1965年信徒集資建廟，1970年興建志航空軍基地，空軍也協助居民新建，2008年9月浙江省寧波市象山縣舉辦「開魚祭」，如意娘娘曾風光回娘家出巡。

(中時 )