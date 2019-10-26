白冰冰、陳盈潔近日錄年代《MUCH金點秀》，兩人姊妹情深，白冰冰感謝當年陳盈潔放棄唱〈唱抹煞〉，讓自己因此暴紅。白冰冰認為明星最會謊報年齡及身高，自己就是其中一例，還因此害豬哥亮簽賭輸百萬，原來是豬大哥夢到白冰冰，便向她討明牌問身高，不料白冰冰謊報156公分，開獎出來的數字卻是149公分，讓她懊悔萬分，「早知道就誠實了。」

白冰冰與陳盈潔從17歲認識至今，但白冰冰出道之路並沒有陳盈潔順利，她坦言當年不只陳盈潔，同期的歌手謝雷、江蕙也大紅大紫，她一度自覺快走不下去，到廟裡求神拜佛，沒想到隔天就接到製作人電話，表明因陳盈潔拒唱已製作好的〈唱抹煞〉，為求不賠本，希望白冰冰接下此曲，沒想到因此走紅。

陳盈潔（左起）與白冰冰、張秀卿合唱。（年代提供）

白冰冰透露陳盈潔當年拒唱是因為該曲一句歌詞：「負債放塊給我拖，做你逍遙離開我。」歌詞影射陳盈潔年輕時與同為歌手潘建的戀情，提起陳年往事，陳盈潔直搖頭，「麥貢啦（台語：別說了）。」白冰冰強調，「陳盈潔很善良，選擇不傷害對方，唱了也傷自己。」

白冰冰還自曝，年輕時曾被著名的樂隊老師「單獨接送」，對方到她家門口，提出要上樓坐，她因當時年紀小不敢拒絕，不料白媽媽現身，「老師你來了喔，快進來坐。」讓以為只有白冰冰獨居的樂隊老師嚇到趕緊逃跑。

(中時 )