蘇貞昌喊執行死刑，受到網友質疑。（圖／取自網路）

行政院長蘇貞昌25日在立法院表示，死刑既然判決定讞就該執行！網友表示，此番話是說給陳同佳聽嗎？網友也順便協尋廢死聯盟，還說看來最近選情不樂觀！

民進黨立委陳賴素美25日在立法院質詢行政院長蘇貞昌時說，政府依照法院判決執行死刑，到底有沒有違反兩公約？

蘇貞昌表示，有些罪惡天地不容，譬如把自己的爸爸媽媽親人6個燒死了，這種人天地不容，譬如當著人家媽媽的面前把孩子頭割斷了還滾到水溝去，天地不容。蘇貞昌也強調，死刑既然判決定讞，就該執行！

蘇昌說，就算依兩公約也對於還有死刑的國家，死刑定讞後的執行也並不否定可以這樣，而其中對於罪大惡極，兩公約也並沒有說絕不能執行。

網友也留言表示，此番話是說給那港男陳同佳聽嗎？想用此話嚇唬陳嫌別到台灣投案？還有網友說，好奇怪喔，廢死聯盟連個聲都沒吭？協尋廢死聯盟！還沒定讞的先拖去槍斃？選舉到啦，又需要轉換議題！把執行死刑拿來救民調！廢死覺青呢？廢死覺青一看有台灣價值耶，還是閉嘴比較好！看來最近選情不樂觀！

(中時電子報)