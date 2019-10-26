基隆發現罕見的白色鰻魚，海科館指出為基因突變的結果。（民眾提供／許家寧基隆傳真）

一般錢鰻為褐色，純白色錢鰻相當稀有罕見。（民眾提供／許家寧基隆傳真）

基隆八斗子為釣魚勝地，一名何姓釣客近日捕獲罕見的意外釣到一尾全身白色，宛如白蛇的「白錢鰻」，令人嘖嘖稱奇，釣客開心期許帶來好運；國立海科館觀察，這尾錢鰻與一般褐色的錢鰻迥異，為基因突變，缺乏色素沉澱的「白子」，相當稀有罕見。

何姓男子說，這尾在八斗子油庫附近釣起來的白錢鰻，體型和一般錢鰻差不多，仔細一看，才發現牠從頭到尾都是白色的，只有靠近尾巴有一塊紅斑，第一次釣到這麼特別的鰻魚，讓他興奮貼在臉書分享，原來在基隆也能看到這麼稀有的東西。

釣客說，錢鰻全身的身體有黑色圓點，外觀像銅錢而得名，名字相當討喜吉利，而且錢鰻膠質厚，富含蛋白質，為海產店常見的海鮮料理；何男表示，大家都說第一次在基隆聽聞釣到白色的鰻魚，他覺得很特別，希望能帶來好運，如果有緣人想買，也願意出售。

海洋科技博物館產學交流組主任施彤煒指出，這尾白鰻魚的身體沒有色素沈積，這是色素上的變因造成，缺乏黑色素形成白子，在人類、魚類、兩棲類都有可能發生，目前無法統計基因突變機率，不過他也是頭一次看到，真的相當罕見。

(中時 )