為了滿足自己的口腹之欲，吃貨小賊竟打起鮮魚店的注意。不過，這個吃貨卻不識貨，把人店的魚缸內價值五萬於元名貴觀賞魚—紅龍偷回家做生魚片，還嫌難吃，日前這名「吃貨賊」再度潛入店內要行竊就被警察人贓並獲。

據大陸《看看新聞》報導，廣西南寧市一家做生魚片餐飲門店員報案說，他們養在門外玻璃缸內的兩條名貴的觀賞魚失蹤了。接到報警後，警方調取了監控畫面：14日淩晨3點，一名男子用準備好的抄網，偷走了店門魚缸內的兩條俗稱「大紅龍」的名貴觀賞魚。

警方經過調查，迅速鎖定了嫌疑人的身份。竊嫌居住在被盜餐飲店幾百公尺外的出租屋，平時以打工為生，雖然經濟條件較為窘迫，卻有一顆吃貨的心。

笨賊偷萬元觀賞魚紅龍魚宰殺吃生魚片（紅圈）還嫌難吃，沒吃完就被警察逮捕。（圖取自《看看電視》）

被偷的兩條俗稱「大紅龍」 觀賞魚，據瞭解，體長超過50公分的大紅龍，售價多在人民幣4千至上萬（約台幣2萬到近5萬元不等），屬於淡水觀賞魚中價格比較昂貴的品種，並不適合食用。

在台灣，紅龍魚身長從20公分到70公分不等，國際比賽中，除嚴格審查其血統、身分證明文件，身形、麟片、顏色、龍鬚、身材比例等都有一套評選標準，其身價甚至可以飆到數百萬元。

竊嫌把大紅龍偷到手後，隨即宰殺並切片生食。哪知道觀賞魚味道不如預期，還嫌太難吃，一個多星期都沒吃完，準備再次潛入店裡偷魚，就被警察逮了個正著。

(中時電子報)