大陸外交部長王毅26日在第15屆北京-東京論壇開幕式指出，陸日兩國應當建立更高水平的政治互信，日本要在有關歷史和台灣問題上重信守諾，不能含糊，不能懈怠，更不能倒退。

大陸國家副主席王岐山之前說，計畫於明年春訪日的國家主席習近平，也要求日方穩妥處理好歷史、台灣等問題，確保兩國關係沿著和平、友好、合作的正確軌道持續向前發展。

大陸英文《中國日報》報導，這次論壇聚焦新時代下陸日兩國在維護亞洲及世界和平與發展中應承擔的責任。

王毅致詞時表示，定於2020年春季的大陸國家主席習近平作為國賓訪日將成為新時代兩國關係的「里程碑」，認為應當攜手營造友好氛圍。

王毅稱，兩國應把互不構成威脅、互為合作夥伴的共識反映到行動上。歡迎日本參與大陸主導的「一帶一路」經濟帶構想。

陸日關係近來相對熱絡，早在2019年的大阪G20峰會上，安倍晉三就曾邀請習近平訪日。當時新華社報導，6月27日大阪習安會時，安倍晉三代表日本政府邀請習近平明年春天對日本進行國是訪問，習近平原則接受邀請。

共同社26日報導，日本外相茂木敏充9月26日與王毅舉行會談，雙方確認為大陸國家主席習近平預定於2020年春季訪問日本展開合作。

王岐山先前表示，兩國要恪守陸日4個政治文件確立的各項原則，分別是1972年《中日聯合聲明》、1978年《中日和平友好條約》、1998年《中日聯合宣言》、2008年《中日關於全面推進戰略互惠關係的聯合聲明》。

《中日聯合聲明》內容有「台灣是中華人民共和國領土不可分割的一部分，日本政府充分理解和尊重中國政府的這一立場」；《中日聯合宣言》重申一中原則。

(中時 )