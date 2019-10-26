台北市長柯文哲與柯粉合影。（甘嘉雯攝）

台北市長柯文哲為粉絲簽名。（甘嘉雯攝）

身兼台灣民眾黨主席的台北市長柯文哲26日為黨提名的立委參選人陳泓維站台造勢，他說，不管是菜包或草包，他記得2016總統大選記得投票率是66％，但現今狀況來說，認為應該會更低，感覺大家都不會去投。

「這是錯誤的戰略！」對於時代力量主席徐永明表示，時力在政黨不分區的主要競爭對手就是民眾黨，而時力「就是要把人從民眾黨撈回來」，由於台灣民眾黨與實力選民高度重疊，柯文哲表示，不往大的方向、不去吃的大塊的，這是不對的，應該是往大的區域去發展，怎會去吃的小的。

另外，對於蘇貞昌的魔鬼說，柯文哲表示，從反送中看香港就很清楚，一國兩制是失敗的，民進黨一開始說很大聲，一下子又奇奇怪怪，司法希望公平公正，痛批讓「司法工具化是不長進」。

而對於國民黨總統提名人韓國瑜說要幫年輕人免費遊學部分，柯文哲說，台北市對出國也有補助，但是貸款，不是說1年不用錢，要是他的話，估計要多少錢，最多也是貸款要幫忙省掉，話鋒一轉，他說支票不要亂開，現在希望政府又能補一點點錢，成本效益在哪？要講清楚，「當家的人也會鬼扯」，每個人的政治策略是這樣，不太喜歡講太多。

(中時 )