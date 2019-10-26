2019鯤鯓王平安鹽祭26、27日一連舉辦兩天熱鬧活動。（劉秀芬攝）

博杯挑戰賽吸引男女老少來試手氣。（劉秀芬攝）

遊客與廟前廣場平安鹽合照。（劉秀芬攝）

整點發放平安鹽袋吸引民眾大排長龍。（劉秀芬攝）

23位道長進行勅平安鹽科儀儀式。（劉秀芬攝）

2019鯤鯓王平安鹽祭登場 林佳龍邀國人來台南旅遊

2019鯤鯓王平安鹽祭26日登場，交通部長林佳龍特別南下出席開幕儀式，他表示，這是交通部觀光旅遊的年度盛事，更是擴大國內秋冬旅遊宣傳重點，交通部也準備把台61西濱快速道路串連成幸福公路，從新北八里至台南七股全長308公里完全免費，打造成世界級的觀光路線。

由交通部觀光局雲嘉南濱海國家風景區管理處主辦的平安鹽祭，26、27日一連舉辦兩日，有精彩的舞台展演、美食伴手禮展售會，還有備受期待的整點排隊送鹽袋、博杯挑戰賽。工作人員表示，11點才開始發放平安鹽袋，8點多不到已有許多民眾來排隊。

今年的平安鹽袋以主管籤詩的朱府王爺當LOGO，雲管處整點發送藍色版本鹽袋，每個場次都大排長龍，因此特別體恤銀髮族，安排樂齡通道。此外，只要參加博杯挑戰賽的民眾，就可以獲得南鯤鯓代天府設計的黃色款鹽袋，博得最高杯可獲得獎金5萬塊，26日也吸引許多遊客來試手氣。

台南市長黃偉哲表示，南鯤鯓是民眾信仰中心，也是真正米其林三星級的景點，非常感謝雲嘉南風景區管理處精心設計這麼好的活動，早上已經進行請鹽，道長也進行科儀祈福，在文化、觀光、宗教上的意義都在這裡可以發揚光大。

雲管處表示，為配合10月眾多精采活動，台灣好行西濱快線加開班次，滿足旅客搭乘需求，平安鹽祭活動亦搭配推出套裝行程，還可使用擴大國旅秋冬旅遊補助方案，12月31日前全台不分年齡，住宿每人補助1000元。

(中時 )