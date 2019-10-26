爵士鼓天王張文光（Steven）推出第五張演奏創作專輯《打》，近年是蔡琴演唱會的御用鼓手，25日晚間在西門河岸留言紅樓展演館舉行音樂會，邀請潘越雲、黃子佼擔任嘉賓。黃子佼帶來新歌〈雄雄想起伊來〉和〈讓我歡喜讓我憂〉，唱到「你這樣一個女人」時，即興唱成「你這樣一個『鼓手』，讓我歡喜讓我憂，讓我甘心為了你付出我所有」，更問：「我們要不要去參加外面彩虹類的遊行？」妙語如珠惹笑全場聽眾大笑。

爵士鼓天王張文光（Steven）推出第五張演奏創作專輯《打》，25日晚間在西門河岸留言舉行音樂會。（響地音樂提供）

和張文光是師大音樂學系碩士班同學的潘越雲，特別選唱西洋經典歌曲〈Cry Me a River〉，在樂迷鼓譟下即興安可〈愛情釀的酒〉，潘越雲說，包括大大娛樂總經理李明智、董事長樂團吳永吉（吉董）都是同班同學，這次知道張文光要發片，同學全都來幫忙，像是吉董出借錄音室、聯絡海內外相關事務，班長負責封面設計，另一位女同學負責文案，明智哥負責把關，自己則著重藝術美感，謙虛說「我和明智在CD上有掛顧問，但我出力最少啦，同學們的功勞最大！」

張文光曾以《摧落去創作專輯》在2012年第三屆金音獎拿下「最佳爵士專輯獎」、「最佳樂手獎」和「最佳爵士單曲獎」三連霸。在全新演奏專輯《打》與各國的藝術家跨界合作，也邀請美國葛萊美獎混音師John Scherf跨刀，他是Billy Taylor、Joe Pass、Harry Connick Jr.、Wynton Marsalis、Bill Crofoot和Pete Seeger等爵士大咖的御用混音師。

此外也邀請Australia歌手，ICRT廣播主持人Caitlin Magee即興演唱，以及美國知名薩克斯風手Jim Geddes、鋼琴手葉政廷、美國北德州大學低音大提琴手謝智揚，在錄音過程中樂手們ㄧ刀未剪，在曲目〈Out and Out〉中使用最簡單的Brush Stick，將音樂呈現最原始的初衷，大膽又即興，已成發燒友的最愛。

爵士鼓天王張文光（Steven）推出第五張演奏創作專輯《打》，25日晚間在西門河岸留言舉行音樂會，邀請潘越雲、黃子佼擔任嘉賓。（響地音樂提供）

張文光從國中開始打鼓，至今從「鼓」40年，更至美國麻省伯克利Berklee音樂學院進修，跟無數天王天后合作的他，2000年起將重心轉入教育事業，以一生所學無私傳授更多的學子。去年張文光獲選進入世界級鼓手名人錄-PEARL，他表示，從前名人錄上的鼓手都是他的導師，看著他們的DVD影片，孜孜不倦地學習，他鼓勵對年輕鼓手，應多練、多看、多聽、多寫，將打鼓一事融會貫通：「要堅持，不要放棄，一定會有很大收穫，是你一時看不到的。」新專輯中收錄〈C.F〉，他解釋「〈C.F〉是師傅的縮寫，向全天下的師父致敬，也督促自己可以傾囊相授，將所學傳給下一代！」

(中時 )