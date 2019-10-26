在新竹市竹蓮寺舉辦的超越藍綠，庶民起義大旗進場。（羅浚濱攝）

在新竹市竹蓮寺舉辦的超越藍綠，庶民起義活動，韓國瑜沒來照樣滿場。（羅浚濱攝）

在新竹市竹蓮寺舉辦的超越藍綠，庶民起義活動，韓國瑜沒來照樣滿場。（羅浚濱攝）

「超越藍綠，庶民起義！」新竹市議會議長許修睿等支持韓國瑜的地方人士，26日下午在竹蓮寺前廣場舉辦造勢活動，儘管韓國瑜沒有到場，但現場依舊擠滿人潮，隨著助講者帶動的氣氛，不時高喊「韓國瑜凍蒜！」

「這是經典的廟口文化！」接下國民黨新竹市黨部主委的議長許修睿說，在廟口開講看到這麼多鄉親前來支持韓國瑜，就能了解現在執政狀況如何，民進黨擁有執政權，立院過半，卻每天都在罵在野黨，顯示民進黨對自己執政都沒有信心。

許修睿說，民進黨執政3年多來，不管是一例一休、同婚、斷橋、高鐵百萬疑雲到普悠瑪事件等，在在證明民進黨沒有執政能力。

他並說，以往選舉如果沒有炒米粉、便當、涼水，都沒人來，他從政以來，從沒見過一位候選人這麼有魅力，民眾完全自發性前來追隨候選人，精神令人感動。

許修睿強調，韓國瑜一定會進總統府，懇請大家「他越黑我越挺」，大家發揮力量把韓國瑜送進總統府，立院如果不過半，韓國瑜執政也很辛苦，所以大家要把鄭正鈐送進立法院。

(中時 )