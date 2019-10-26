若韓、柯、蔡3人競逐，韓國瑜以80票（73%），大幅領先蔡英文的26票（24%）、柯文哲的3票（3％）。柯若未出戰，會有2票投蔡。（翻攝「桃園孫先生」YouTube）

高雄市長韓國瑜目前請假代表國民黨出征拚2020總統，「桃園孫先生」今天早上10點多來到高雄的三和市場進行街頭民調，若民眾黨柯文哲參戰，韓國瑜以80票（73%）輾壓大贏蔡英文的26票（24%）。此結果也嚇死一些網友。

孫先生po出最新的直播，他早上10點45分開始在高雄的三和市場進行街訪民調。若在民眾黨柯文哲、國民黨韓國瑜、民進黨蔡英文3人車拚的情況下，韓國瑜以80票（73%），大幅領先蔡英文的26票（24%）、民眾黨柯文哲的3票（3％）。柯P若未出戰，會有2票投給蔡。

對此結果，有網友嚇呆：「高雄？我以為北返了，您又回高雄了，結果令人驚嚇，但欣慰。」、「哪裡的票韓總的能衝這麼高，我真的蠻驚訝的，也表示我在高雄並不孤單。」、「這簡直是『屠殺』，這才是真民調。」、「三和市場在三多二路與廣州街口，跟光華夜市同一個區域。位在苓雅區與前鎮區交界。阿扁第一次選舉時，6點多附近就開始放鞭炮，如今，高雄市民覺醒啦！」

不過也有人認為，「很希望明年高雄開出來是這樣的票數比例，但是絕對不可能，因為在高雄這樣的比例真的是太過偏離現狀。可以分析一下造成偏離的原因，然後調整民調方式，未來應該會更接近準確。」、「建議桃園孫先生到中山大學校門口做一次民調，聽聽大學生們荒謬的反韓理由，也讓大家看清韓總最大的問題，還是年輕人被洗腦的問題，不可以太驕傲。」

(中時電子報)