李欣恬／台北報導

高齡88歲的布袋戲國寶大師陳錫煌，長年來持續傳承技藝，把一身絕活傳授給民眾，今（26）日下午舉辦最新一期成果發表會，演出《扮仙》、《武松打虎》等劇目，參與演出民眾年齡層從國小學童到成人皆有，一場童言童語又熟練的扮仙戲，讓台下觀眾看得開心。

陳錫煌表示，「布袋戲藝術式微，有如風中殘燭，能看見的機會少，看的人也不多，主要原因還是在於大家聽不懂台詞，無法理解口白的意思，就沒有看下去的意願，再這樣可能就要失傳，真的會很可惜。」

陳錫煌是台灣唯一獲得文化部「重要傳統藝術布袋戲類保存者」、「古典布袋戲偶衣飾盔帽道具製作技術保存者」兩項國家頭銜的傳統布袋戲師。他表示，布袋戲在這年代的困境，除了觀眾人口數不多，技藝養成也不容易，「請尪仔（意指操偶技巧）就很需要功夫，4年、10年都還不見得能真正的『出師』，還是需要多多推廣。」

今（26）日演出現場，有一位跟著陳錫煌學藝一年多的小朋友洪為亨，現在就讀小學六年級，他表示，「我一開始是在電視上看到陳錫煌老師的影片，他遇到很多困難，但還是撐過去，我覺得很敬佩，也很想學，就來報名學習。」

去年描述陳錫煌生命故事的紀錄片《紅盒子》熱映，引發更多大眾關注凋零的布袋戲藝術，陳錫煌表示，有更多人看見布袋戲相關影片是好事，未來更重要的事情是，「不管是觀眾的養成，或是操偶的藝師，都要繼續持續培養，布袋戲才不致走向凋零。」

(中時 )