「古寧頭戰役」走過70年歲月，陣亡官兵長眠太武山下。（李金生攝）

來自大陸各省，埋骨金門異鄉的英靈，墓碑記載著一段大時代的故事。（李金生攝）

金防部與金門縣佛教會今（26）日在太武山公墓舉辦法會，向在這場「台海第1勝」光榮戰役中犧牲的先烈英靈，致上最崇高的敬意。（李金生攝）

太武山忠烈殿廣場席開120桌，超薦陣亡官兵英靈。（李金生攝）

主辦單位準備家鄉口味，祭拜陣亡官兵英靈。（李金生攝）

金防部準備軍糧，致祭陣亡官兵英靈。（李金生攝）

悠悠梵唱飄揚寧靜太武山區，更添無限傷感和哀悼。（李金生攝）

紀念「古寧頭戰役」70周年，金防部與金門縣佛教會今（26）日在太武山公墓舉辦法會，指揮官賀政中將率部向長眠地下的先烈英靈致敬，在裊裊青煙中傳達金門軍民同胞對他們犧牲、奉獻的無盡哀思和悼念。

「古寧頭戰役」爆發於1949年10月25日0時30分許，國共雙方激戰3天，最終以共軍全軍覆沒，5000多人被俘，4000名共軍與2000多名國軍陣亡落幕。

70年後的今天，古寧頭海域潮來潮往如昔，「小三通」船隻穿梭兩岸，但遼闊海面北風狂飆，國共雙方英靈在潮起潮落之間，依舊不停嗚咽嘆息。

金防部在前任指揮官姜振中中將任內，即規畫這場首度在太武山舉辦的超薦法會，在金門佛教弘法基金會、太武山海印寺住持釋性海法師和盈春閣餐廳負責人李甘桐的響應和支持下，結合地方佛教團體大力促成，並在今天登場進行。

金防部指揮官賀政中將率同防區重要幹部，偕金門佛教會在太武山忠烈殿，向在這場「台海第1勝」光榮戰役中犧牲的先烈英靈，致上最崇高的敬意，也祈祝護佑軍民平安，順利推動各項防務和建設工作。

台灣數位高僧也應邀在席開120桌的「啟建古寧頭戰役70周年紀念法會」中誦經助念，在嚴肅的經懺聲和太武山的山嵐中，撫慰來自大陸各省，埋骨金門異鄉的陣亡英靈。悠悠梵唱飄揚寧靜山區，秋風落葉灑落一地，更添無限傷感和哀悼。

(中時 )