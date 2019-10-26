國民黨總統參選人韓國瑜因連日拋政見後卻又改口，遭知名主持人謝震武在24日政論節目上，爆氣痛批10分鐘，更引述古語「一言興邦，一言喪國」，造成韓粉崩潰出征洗版，還意外波及到毫不相干的藝人謝祖武，對此謝震武25日節目開始時，特地自我介紹一次，名字部分還特別放慢念，並且邀請韓國瑜上節目，好好闡述自己理念與政見。

25日節目開始時，謝震武先自我介紹，並且唸到自己名字時，還特別放慢速度，一個字一個字重音念出，要大家別再去找謝祖武，打趣說「我那無緣的兄弟根本不知情」，來賓尚毅夫也趁機補一刀，「介紹我的是謝震武，不是謝祖武」，諷刺韓粉搞錯人，也讓全場笑開懷。

針對韓競辦的回應，謝震武大讚成熟，也贊同「一言興邦一言喪國」同樣適用於現任元首蔡英文身上，要所有政治人物銘記在心。而在過程中，謝震武也強調節目傳統，都會邀請候選人來到現場，「所以我在這邊直接邀請韓市長」，要跟韓國瑜來次面對面會談。

(中時電子報)