中華跆拳道協會26日召開臨時理事會，35名理事共有27人出席，其中22人在罷免現任理事長吳兩平的表決中投下同意票，超過3分之2門檻，讓吳兩平成為國內首度遭罷免的亞奧運單項特定體育運動協會的理事長。

跆協群龍無首，體育署表示，跆協接下來必須在1個月內選出新任理事長，並將人選提報給體育署。事實上，跆協此前遭體育署行政處分，體育署競技運動組科長盧淑姿強調，包含培訓、器材等攸關選手權益的經費都不受影響。

吳兩平上任1年多爭議不斷，舉辦3場國際賽的經費問題，兒子是否違反國體法規定在協會擔任幹事部，引起不少理事們的反彈，7月底就已有10多位理事聯署罷免吳兩平。

當時的罷免連署書並未送交給體育署和內政部，因為反對方希望能增加罷免人數，強化罷免的正當性，8月21日訂在跆協辦公室再開臨時理事會，未料大門深鎖會沒開成。不過罷免提案後來還是送到體育署，也在主管機關的允許下，由副理事長張火爐主持今天的臨時理事會，正式完成罷免理事長程序。

(中時電子報)