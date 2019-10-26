彰化家扶中心員林服務處新館舍「筑夢築館」歷時3年興建，今天正式落成啟用，即日起將為員林市鄰近8鄉鎮市逾千名弱勢兒少提供福利服務。（謝瓊雲攝）

彰化家扶中心員林服務處新館舍「筑夢築館」今日落成啟用，現場賀客貴賓雲集，熱鬧滾滾。擔任民進黨縣黨部主委的前彰化市長邱建富（左）也在百忙之中抽空，全程義務擔任活動司儀主持人。。（謝瓊雲攝）

彰化家扶中心員林新館舍，從找地、募款購地到募款建館，共歷經卓伯源、魏明谷和王惠美才完成。新館位在員林大道與中山路北側路口附近，交通便利。（謝瓊雲攝）

彰化家扶中心造價1.5億元的員林兒少新館「筑夢築館」歷時三年興建，26日舉行落成啟用典禮，未來將服務鄰近八鄉鎮市（員林、大村、埔鹽、埔心、田尾、永靖、溪湖及花壇）共1000多名受扶助家庭兒少的福利服務業務及大量物資捐贈與發放；彰化縣長王惠美、前縣長卓伯源與魏明谷為此專程出席，難得同台揭牌剪綵。

彰化家扶中心造價1.5億元的員林兒少新館「筑夢築館」歷時三年興建，26日舉行落成啟用典禮，現場眾星雲集，彰化縣長王惠美、前縣長卓伯源與魏明谷都為此專程出席，3人難得同台揭牌剪綵。

彰化家扶中心現有彰化、和美、員林、田中和二林五個服務據點，位在員林市中山南路的舊服務處是40年老建物，已購置使用18年；在卓伯源任內協助主導釋出184公頃市地重劃後的392坪抵費地標售，最後由家扶募資6千多萬元買下興建新館，再募得9千萬餘元，完成新館硬體建設。

王惠美表示，家扶可說是兒少最好的保護基地，感謝有這麼多人一起來支持家扶，謝謝家扶長期照顧彰化縣3千多個孩子，每年提供獎學金，執行許多縣府委託案，如寄養家庭訓練、兒少收容安置等。

家扶基金會董事長趙犁民表示，員林服務處新舘土地面積約392坪，舘舍地下一層，地上四層之設計，建坪達965坪，3年多來因為有精湛建設總經理陳志聲的募款創意，打出「一片小磁磚拼出孩子一片天」為號召，在募款後期又有增光國際集團總裁張伯光及時挹注1500萬元，終能順利達成建舘計畫。

建館主委蘇哲雄表示，新館設計概念，以家扶為弱勢兒少的福利為使命的公益形象，延伸出上寬下窄的「升斗」造型，象徵「家扶作為承接愛的器皿，也是給予愛的升斗」，才能集合各界善心，在寸土寸金的員林市，完成這座為弱勢兒少福利服務的舘舍。

家扶中心主任王震光指出，未來新館將服務員林、大村、埔鹽、埔心、田尾、永靖、溪湖及花壇等，鄰近八鄉鎮市、共1000多名受扶助家庭兒少的福利服務業務，及大量物資捐贈與發放。

(中時 )