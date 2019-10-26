北市每2年舉辦1次的「義勇消防人員競技大賽」，26日在中正高中操場盛大展開。參賽的義消隊伍不僅有會救火的猛男，還有擅於水上救援的水中蛟龍等各方義消英雄，共計有4支隊伍、約500名義消一同共襄盛舉。

消防局表示，北市義勇消防總隊為因應複合式災害救災所需，廣納各方好手及人才，協助消防局執行和推廣各項勤業務。做為切磋擂台的競技大賽，讓義消們可一展絕技，同時設立精神總錦標評比，讓場邊啦啦隊發揮創意、展現活力，也讓平時辛苦協勤的義消們，以輕鬆趣味的方式彼此交流。

競賽項目以考驗義消人員體能和各項裝備器材操作技能為主，其中「負重救生」項目，參賽者要穿著30公斤的個人防護裝備衝刺，並在最短的時間內，拖行65公斤的假人到20公尺的位置才算過關，此項目考驗體力程度甚鉅；另外，「小幫浦射水」項目，參賽者要發揮團隊默契，在最短時間內抽取水源並射水撲滅火勢，賽況非常緊張刺激，選手們各個展現平常紮實訓練的成果，發揮實力，為自己的團隊爭取佳績。

消防局表示，義勇消防人員是由許多專業又有愛心的民眾組成，協助消防局各項勤業務方面總是不遺餘力，不論在工作上、生活上都是警消弟兄們最好的搭擋和夥伴。消防局近年積極充實義消各項救災裝備器材，並提供保險、各項福利補助及協勤費，用行動保障義消弟兄們，歡迎年滿20歲的熱心的民眾踴躍參加義消的行列，共同守護家園的安全。

(中時 )