2020大選即將到來，檢警單位重視網路假消息等問題

2020大選即將到來，檢警單位格外重視「網路賄選」等問題，新北地檢署與三重分局25日召開「第15任總統副總統及第10屆立法委員選舉查賄制暴」會議，檢警們相互討論最佳應對非法賄選方式，以期營造優質民主環境。

新北地方檢察署主任檢察官李超偉、劉仕國率檢察官許智鈞、歐蕙甄與新北市政府警察局副局長艾鵬等人於25日訪視三重警分局。

三重分局率先報告近期查賄制暴概況，包含今年共查獲20非法手槍、1件大型掃蕩幫派工作、查獲891件毒品肅毒工作等。

各長官們肯定分局努力，另呼籲本次選舉注重「科技查賄」，包括查緝網路假訊息及境外資金介入選舉2大重點。

三重分局和2位主任檢察官，互相討論本次選舉可能遭遇到的問題。檢察官特針對選舉查賄蒐證重點、境外旅遊賄選等表示看法，以期達到檢警合作最大化。

三重警分局長王文澤表示，警方一定以嶄新思維、多元情資管道，嚴防任何違法情事，營造平和及民主的優質選舉環境。

(中時 )