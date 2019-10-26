伊林名模陳詠芯是《亞洲超模生死鬥第五季》台灣參賽者，亞洲知名度大漲，廣受海外粉絲喜愛，10月26日埕現臺南品牌時尚秀父母都是台南人的陳詠芯，為活動代言人，從小在台北長大的她，與台南卻有很深的淵源，逢年過節都會回台南找阿嬤，她的台語是阿嬤教的，「台語自我介紹時，阿嬤都會教我說『挖係台南人。』對台南的美景和美食，她如數家珍急於和大家分享推薦。

這次擔任埕現臺南品牌時尚秀代言人，陳詠芯坦言一開始聽到這重責大任有點受寵若驚，「為什麼會找我呢?我是在台北長大，但是過年一定回台南阿嬤家，比起一般台北小孩，我對台南有很深刻的感覺，台南是我人生成長很大一部分！這次活動讓我有尋根，溫暖思鄉的感覺。」

陳詠芯擔任埕現臺南品牌時尚秀。(伊林娛樂提供)

她小時候回台南阿嬤家，阿嬤都會教她說台語，自我介紹都會說「挖係台南人。」就連爸爸、媽媽都會一直灌輸她台南地靈人傑的想法，喜愛運動的陳詠芯說，「王建民也是台南人！」

一講起台南的美食，陳詠芯如數家珍，像是鱔魚意麵、土魠魚羹、阿鳳浮水虱目魚羹、安平豆花，尤其是永康附近的臭豆腐，「臭豆腐真的很臭，買回家整個都是那個味道，但是非常好吃!」她表示，台南美食真的很厲害，基本不會出錯，不管是在地人吃的、還是觀光客吃的，都很好吃。至於台南景點，陳詠芯說，「台南很多文青或創意景點，這個就不用我介紹了，大家很愛去台南，大家都比我了解，現在我去景點都塞車，再講下去連我都去不了。」開玩笑說不透露店名。

現就讀輔仁大學英語系大四的陳詠芯，需兼顧課業、工作兩邊跑，最近剛完成台北時裝周大秀，她去年擔任開場，今年走壓軸，這次又很榮幸的擔任活動代言人，她說「這對我來說，是高跟鞋的戰爭，時尚的大活動，很激烈但是我很享受，我覺得自己每年都有成長、每年都參與這樣的活動，也很開心台灣對時尚產業越來越重視。」

(中時電子報)