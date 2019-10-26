北市消防局第四救災救護大隊，26日下午在士林區天母棒球場旁舉辦「消防先鋒『震』鬼怪，火煙妖魔來防災」社區防災園遊會，讓民眾認識地震及應變要領，提升防救災知識與技能。

消防局指出，由於台灣位在環太平洋地震帶上，受到板塊擠壓作用的影響，導致地震頻繁，今年適逢921震災20周年，為宣傳「國家防災日系列活動」，特別在萬聖節前夕，結合天母商圈萬聖節嘉年華，舉辦社區防災園遊會。

活動除了向民眾宣導地震應變要領，牢記保命3步驟「趴下、掩護、穩住」及疏散3不原則「不推、不跑、不語」外，現場還設有「樂高消防城市體驗」，以及「住宅保命神器」、「無形殺手」、「用電五不一沒有」、「震當防衛」、「即刻救援」、「逃生GO GO GO」、「C哈學習」、「人離火熄」及「拉瞄壓掃學滅火」等各式攤位讓民眾闖關體驗。

消防局呼籲，因季節轉換，使用瓦斯熱水器及爐具機會增加，提醒民眾應注意用火用電安全及防範一氧化碳中毒發生，並注意下列事項：

一、於廚房烹煮食物應有「人離火熄」之觀念，養成火源使用完畢立即關閉瓦斯爐習慣。

二、防範電氣火災應遵守五不一沒有：用電「不」超載、插頭不用「不」插、電線「不」綑綁、可燃物「不」擺放、插頭「不」污損、「沒有」安全標章產品不買不用。

三、防範一氧化碳中毒發生應謹記且確實遵照「五要」原則：要保持環境的「通風」、要注意平時的「檢修」、要使用安全的「品牌」、要使用正確的「型式」及要注意安全的「安裝」。

(中時 )