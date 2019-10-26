年僅18歲的青年是今年最年輕的應試者。（林務局阿里山林業鐵路及文化資產管理處提供／張毓翎嘉義傳真）

阿里山原住民應試者不費吹灰之力，輕鬆完成100公尺抬重體測。（林務局阿里山林業鐵路及文化資產管理處提供／張毓翎嘉義傳真）

林務局阿里山林業鐵路及文化資產管理處今年度招募軌道養護工程人員60名，26日在嘉義製材所辦理第一體能測驗，共166人參加，最年輕者僅18歲，最年長為56歲，其中，有阿里山原住民應試者輕鬆完成100公尺抬重測驗，還有2位女性提重86公斤，走50公尺合格，成為全場「嬌」點。

林鐵及文資處表示，此為阿里山林鐵路線維護相關工作，較著重在應試者體力測試，國小畢業即可應試，試用期滿合格後，即簽立不定期契約，穩定性高，還有考績、年終工作獎金、僻地津貼及國旅卡等，多項福利皆比照公務人員，今年有166人報名，20歲至40歲輕壯族高達70％，其中53％應試者具大學以上學歷。

今年應試者以嘉義縣、市居民居多，占整體58％，表示阿里山鐵路已獲嘉縣、市居民認同，此外，為提高原住民族就業率，對於入籍嘉縣、市達6個月以上的應試者，可於體測合格分數加10分，起薪2萬6935元並加給1200元危險津貼，依服務地區，每月另有加給。

林鐵及文資處指出，今年體測項目大致與往年相似，不過，因林鐵處有添購作業機械、省力設備，改善作業場所之勞動性與安全性，故今年在不影響軌道維護作業下，調整合格標準，去年提重86公斤行走60公尺合格；今年調整為行走50公尺，每滿1公尺加1分，最高100分。

去年挑重70公斤行走，30秒內完成，行走60公尺合格；今年則為45秒內完成，行走50公尺合格，每滿1公尺加1分，最高100分，另外，26日體測合格後，才能參加27日口試，2項成績各占50％，錄取名單將於11月1日公告於林鐵及文資處大門口與官網。

(中時 )