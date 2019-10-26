新北市市定古蹟淡水禮拜堂今天舉行「點亮淡水禮拜堂」活動，由甫完成總統府照明設計、同時也是「2018台灣光環境獎」得獎設計師的陳宇晃燒刀，以「從上帝而來的亮光」為發想，打造「比月亮再暗一點」的光之教堂，重現百年古蹟的人文歷史風貌。

日落時分，淡水禮拜堂響起美妙弦樂，近百人手持蠟燭，待到夜幕降臨、華燈初上，淡水禮拜堂泛出柔和微光，讓紅色建物散發宛如聖殿般的莊嚴聖潔氛圍，讓民眾直呼「超美」。

活動主辦單位中強光電文化藝術基金會董事長姚政仲表示，生活中的光無所不在，並隨時影響我們觀看、體驗世界的方式；期望點亮這座在北台灣具代表性的建築物，讓更多人感受北台灣百年的人文歷史風貌。

設計師陳宇晃說，淡水禮拜堂是當年馬偕博士傳教的起點，從淡水可見的馬偕雕像、真理大學的牛津學堂等，皆顯示馬偕對淡水深遠的影響，因此燈光設計的意義不只是把建物打亮，更重要的，是重現這段溫暖的記憶。

陳宇晃指出，考量淡水禮拜堂是古蹟建物，在照明工法上與一般的照明不同，他利用原有的燈具位置做光源的更換，也透過外圍投光的方式，避免對禮拜堂造成破壞；另為了表現馬偕博士宣教的精神，以及教堂神聖溫暖的氛圍，照明以「上亮下暗」的設計，呈現上帝自然崇高的光感，整體光源是「比月亮再暗一點」的光，不讓人造光影響星空，展現人與自然環境和諧共存的關係。

(中時 )