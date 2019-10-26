陳泓維是台灣民眾黨在桃園市第一選區的立委提名人。（甘嘉雯攝）

身兼台灣民眾黨的台北市長柯文哲26日到龜山區，為民眾黨在桃園市第一選區提名的立委參選人陳泓維舉行見面會，陳泓維砲火猛烈，左批民進黨現任立委鄭運鵬空降沒服務，右批國民黨前立委陳根德是老爺爺，他說要爭取年輕人選票，實現居住正義。

「陳泓維的家庭很奇怪，爸爸是深綠的，叔叔是國民黨的青工會，出生在深藍深綠的家庭，他卻加入民眾黨！」柯文哲說，對於自己黨提名的年輕人，還是要來加油打氣。

現年33歲的陳泓維，原本以無黨籍身分起跑，今年8月時，台灣民眾黨成立，他積極與

民眾黨接觸，加入後獲得提名，他認為，應該要替年輕人爭取工作機會、居住正義。

而桃園第一選區另有2名立委參選人，分別為國民黨的前立委陳根德與民進黨現任立委鄭運鵬，「你會想要選一個爺爺？」、「另一個真的是空降，比較適合做不分區」，民眾應該會比較想要選年輕人。

鄭運鵬表示，如果他的參選格局只看到這些，沒看到桃園的改變，感到有點遺憾，但是，也必須謝謝他肯定有擔任不分區的能力和份量，桃園正在起飛，需要有份量的立委；至於陳根德表示，應該除了對手外，沒有人會形容他是老摳摳爺爺。

陳根德對於對手的批評一笑置之，如果有機會就地方建設、立院運作、國家發展等議題，大家互相交換意見，這才是民眾要看的重點。

(中時 )