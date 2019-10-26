網紅「館長」陳之漢健身事業龐大，近日更是狂砸1.5億在台中展店，未料卻遭當地黑道恐嚇，放話「40個兄弟在等你」，氣得館長開直播怒譙「台中沒王法了嗎？」

館長新的健身館選定台中精華崇德二路和河北東街口地段，也是「尊龍自助式KTV」舊址，沒想到簽約之後屢遭恐嚇，先是裝潢現場有許多不明人士不斷徘徊，接著設計師更接到電話說「這裡很複雜，你館長最好想清楚點」，更放話已經有40個兄弟在等他了。氣得館長開直播痛批：「現在台中是沒有王法了嗎？」

館長直播中表示，沒想到台中治安這麼亂。他說前屋主跟租客打官司敗訴，卻牽扯到他，還放話為了祝他生意興隆，要找「4、50個兄弟來慶祝」，對此館長表示我一定開店，不然就不叫館長」。

館長也對台中市長盧秀燕以及警局喊話，要求他們重視此事，不然以後誰敢來台中做生意。館長也強調台灣是法治國家，對方要是真的生事，他一定報警處理。

(中時電子報)