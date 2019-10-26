10月24日晚間，時報金像獎暨金手指獎頒獎典禮假君悅酒店舉行頒獎典禮，現場聚集了來自北京、上海、重慶、廈門、廣州、澳門及台灣的參賽者，躊躇滿志的迎接名單揭曉的時刻。

今年頒獎典禮上，「時報金像獎」頒出公益、交通、金融、旅遊、飲料及酒類、個人用品、電子產品、技術等13類項、共46個獎項及年度最佳金像獎；「金手指獎」頒出18個獎項及年度最佳金手指獎，包括大數據營銷、跨媒體營銷、移動營銷、策展營銷、視頻創意、互動創意、App創意等。

2019臺北創意節 時報金像獎暨金手指獎頒獎典禮

2019臺北創意節「第42屆時報金像獎暨第20屆金手指獎頒獎典禮」由主辦單位中國時報發行人黃清龍先生開場致詞，他提到，金像獎今年是42屆，從黑白照片走到今日的數位網絡，這42年來的參賽作品一路鋪開，可說是華人廣告創意的發展史；而第20屆金手指獎，更將互聯網領域的所有創意囊括其中。投稿作品來自全球華人，兩大獎項凝聚所有以華文文化為創作原點的創意，在國際廣告舞臺上創造出獨具華文創意與智慧的廣告美學。

中國時報發行人黃清龍先生開場致詞

許多廣告創意作品，都是創意人、廣告人耗費心思、絞盡腦汁、徹夜不休製作的心血，在大眾看到撼動人心的影片時，往往忽略背後的創意團隊的努力。台北市廣告公會理事長鄧博文在典禮致詞指出，「每年金像獎與金手指獎的舉辦，給予全球華人廣告幕後團隊一個發光發熱的舞台，金像獎與金手指獎的獎座設計，更是由藝術大師王俠軍所設計，更可見獎項在文化創意界的意義與分量。」

台北市廣告公會理事長鄧博文在典禮致詞

臺北創意節盛大舉辦且受到各界矚目，端賴許多夥伴朋友與單位的支持，於頒獎典禮會中特別頒發感謝狀給予臺北創意節總顧問滾石集團董事長段鍾沂、中華文創發展協會、網易傳媒科技（北京）有限公司、小米公司，感謝這些夥伴們能在華人創意界最高殿堂共襄盛舉，共同為華人創意行銷的發展努力。

主辦單位頒發感謝狀給予小米公司、中華文創發展協會、臺北創意節總顧問滾石集團董事長段鍾沂、網易傳媒科技（北京）有限公司(左起)。

臺北創意節總顧問、滾石集團董事長段鍾沂說，觀看金像獎與金手指獎的得獎作品，不僅是看到整個華人廣告創意市場的營銷創意、應用科技、媒體整合等精華，甚至有許多作品將網路互動科技結合感動人心的影片創意，達到高傳播性與高影響力的格局。

臺北創意節總顧問滾石集團董事長段鍾沂致詞

金手指獎三冠王 台北偉門智威

今年金手指獎最大獎的話題，為榮獲「年度最佳金手指獎」、「年度最佳代理商」，其作品亦獲「年度最佳廣告主」的－Wunderman Thompson Taipei製作《台北捐血中心／捐血地標》；金手指獎評審主席吳孝明於講評時說明，複決賽最後，有兩部作品獲得評審相同的票數，因此兩方支持者開始進行辯論，因「台北捐血中心／捐血地標」不只具備創意，更將網絡地圖、互動科技、即時血量等完美結合在App中，深具「金手指獎」的代表意義。

年度最佳金手指獎由Wunderman Thompson Taipei創意團隊榮獲三冠王。

年度最佳金像獎 勇敢正向《一個人的球隊》

時報金像獎最大贏家為由Loong創益所製作《一個人的球隊》，同時獲得年度最大金獎以及最佳廣告主-騰訊基金會&中國人體器官捐獻中心,時報金像獎主席勞雙恩於講評中提及，能夠在行銷創意界支持下來的人，都是勇敢的創意人，《一個人的球隊》獲獎得到全體評審一致通過，這是一個公益的廣告，導演集結五位器官受贈者，組成籃球隊，期望在國際籃球日與國籃比賽，完成捐贈者喜愛籃球的遺願，內容不煽情，反而充滿希望與活力，並由各地媒體的自發分享，進而鼓舞整個社會朝向正向能量前進。而最佳廣告代理商則由台灣奧美蟬聯獲得。

年度最佳時報金像獎由Loong創益拔得頭籌，台灣奧美獲得年度最佳廣告代理商。

《台北捐血中心／捐血地標》與《一個人的球隊》還獲得金手指與金像獎許多類項獎座的肯定，堪稱今年華人創意業界兩大贏家！時報廣告獎執行長林淑黛女士最後表示，感謝滾石集團段董事長對於臺北創意節的支持，更感謝廣告界在時報獎舉辦42年來的積極參與，作為華人創意界最具規模與歷史的獎項，將持續不斷的努力精進，希望能共同為華人創意行銷界的發展盡一份心力。

時報廣告獎執行長林淑黛女士致詞

安索帕台灣執行長紀緻謙先生(左一)、中華文創發展協會理事長黃肇松先生(右一)頒發時報金像獎公益類金像獎、銅像獎與最佳影片獎給予得獎團隊。

(中時電子報)