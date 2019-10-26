動物星球頻道《動物救星亞曼達》主持人亞曼達吉賽（Amanda Giese）來台宣傳節目，今年36歲的她10歲那年救了一隻貓，此後喚醒了她對動物救護的使命感，至今營救超過5000隻動物，最高紀錄曾經在家裡同時收留42隻大型犬，就連大型蜘蛛黑寡婦也悉心照顧！
亞曼達創辦了「熊貓掌動物救援之家」，專門救援、照護重大傷病或有特殊需求的狗並幫牠們重新找到避風港。不過不只貓狗，她什麼都救，包括貓頭鷹、海獺，近期最特別的是一隻遭主人棄養的黑寡婦，「我們幫牠治療腹部的瘤做清創手術，可能很多人覺得很奇怪，但對我們來說很平常。」
投身動物救援多年的她，距離最遠、最緊急的救援是瑪麗亞颶風發生時，要從華盛頓到波多黎各，橫跨1萬多公里透過直升機運輸多趟將受傷的動物帶回。救過許多地方的動物，這次來台有沒有碰到需要幫忙的動物？她笑說：「目前碰到的都是工作人員，希望周一工作結束可以去參觀台灣的領養機構。」
亞曼達將在今日登場的Discovery探索生活節，與台灣狗醫生協會攤位分享動物救援步驟，《動物救星亞曼達》第2季將於11月10日起每周日晚間9點播出。
(中時 )
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