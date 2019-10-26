巴西一名少年日前參與清理油污的淨灘活動，期間他神情不悅、滿身髒油從深度及腰的海邊上岸一刻被攝影記者拍下，這張照片隨即在網路上瘋傳。

法新社特約攝影記者10月21日在巴西培南布可州（Pernambuco）卡博聖多阿各斯提尤市（Cabo de Santo Agostinho）的伊塔普阿瑪海灘（Itapuama）拍下這張照片。

當時這名少年出現在石油污染的海面上，近2個月來大量油污在巴西東北部沿岸蔓延。

法新社報導，這名少年是13歲的安鳩斯（Everton Miguel dos Anjos），當天他和4名兄弟及多名堂表兄弟姊妹加入數百位志工行列一起淨灘，並努力清除岸邊石頭上的油污。

安鳩斯穿著T恤蹚水而行，但發現衣服變髒後就脫掉，然後將塑膠垃圾袋挖洞當成外衣套上。

安鳩斯告訴這名法新社記者，他的母親看到這些照片被全球各大新聞機構刊登後，將他斥責了一頓。

他還說：「我先前求她准許我幫忙淨灘，她說好，只要我沒弄髒就行。」

記者拍下照片的4天後，伊塔普阿瑪海灘上已不見那麼多油污。軍方已經接管清理行動，且不再允許孩童幫忙清理。根據巴西海軍說法，自從漏油事件發生後，目前已清出上千噸石油。

這起漏油事件最早於8月30日在巴西東北部巴萊巴州（Paraiba）海岸外發現，目前油污已蔓延長達2250公里的海岸線，大約有200個城鎮受影響。

環保團體控訴政府危機處理太慢，未能提供適當資源因應問題，許多專家形容這是巴西東北部歷來最嚴重的環境災難。

(中央社)